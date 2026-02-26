Parçalı Bulutlu 4.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.02.2026 11:22

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde

Ramazan Bayramı öncesinde yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine yönelik artış beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Geçen yıl toplamda 4 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin, yeni ekonomik göstergeler ışığında artırılması öngörülüyor.

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
[Fotograf: AA]

Türkiye’deki milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyelerine yapılacak olası artış haberlerine kilitlendi. Geçen yıl her iki bayramda toplam 4 bin lira olarak uygulanan ikramiye tutarının, bu yıl yapılacak yasal düzenleme ile yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.

17 milyon vatandaşı ilgilendiriyor

Hükümetin bayram ikramiyeleri üzerindeki çalışmaları sürerken, düzenlemenin kapsamı ve takvimi de netleşmeye başladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yılki ödemelerden yaklaşık 17 milyon vatandaşın yararlanacağını belirtti.

Zengin, emeklilerin ikramiye artışına dair yüksek bir beklenti içinde olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl iki bayramda toplam 8 bin liraya varan ödemeler yapılmıştı. Bu yıl da emeklilerimizin artış beklentisi söz konusu. Bu ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması gerektiği için sürecin hızlı işletilmesi önem arz ediyor." dedi.

Kabine gündemi ve yasalaşma süreci

İkramiye tutarlarındaki artışın netleşmesi için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne çevrildi. Artış oranının belirlenmesinde enflasyon verileri ve kamu maliyesinin olanaklarının dikkate alınması bekleniyor.

Düzenlemenin yasalaşma sürecine değinen Zengin, şu bilgileri paylaştı;

Muhtemelen Kabine toplantısında bu konuda bir istişare yapılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yasalaşma sürecini dikkate aldığımızda, ödemelerin bayramdan önce yetişebilmesi için yasal prosedürün bayrama en az 4-5 gün kala tamamlanması gerekiyor.

Ekonomik göstergeler belirleyici olacak

Bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranında, geçmiş dönemlerdeki artışlar, enflasyon rakamları ve genel ekonomik dengeler temel kriter olacak. Yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesinin ardından, yeni tutarın kamuoyuna duyurulması ve Ramazan Bayramı takvimine göre ödemelerin banka hesaplarına aktarılması planlanıyor.

Emekliler, yapılacak resmi açıklamayı beklerken, ekonomi yönetiminin bütçe disiplini ve emekli refahı arasındaki dengeyi gözeterek son kararı vermesi öngörülüyor.

