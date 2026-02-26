AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in AK Parti grup toplantısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerini değerlendirdi.

Özel’in "siyasi navigasyon" problemi yaşadığını ve bu durumun vahim bir noktaya geldiğini belirten Çelik, "Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Bizim ruh kökümüzün neticesidir"

AK Parti'nin "milletin partisi" olduğunu vurgulayan Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin AK Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir. Sayın Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. AK Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor.

Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun.