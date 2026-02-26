İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda birçok Filistinliyi yaraladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun, ramazan ayının başlamasıyla Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik ihlallerinde ciddi artış oldu.

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Galil beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait evlerde arama yaptı ve eşyalarına zarar verdi.

Filistin Kızılayının yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin yaşlı bir kadının da aralarında bulunduğu 3 Filistinliyi darbettiği belirtildi.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Doğu Kudüs dahil Batı Şeria genelinde 16 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltıların özellikle Kalkilya, Nablus ve Tulkerim kentlerinde yoğunlaştığı; İsrail güçlerinin evlere baskın düzenleyerek arama yaptığı, eşyalara zarar verdiği ve gözaltına alınanları bilinmeyen yerlere götürdüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Tulkerim kentinin doğusunda bulunan Kefr el-Lebed beldesinden bir genç kızı, ailesinin evine baskın düzenledikten sonra gözaltına aldı. İsrail askerlerinin Filistinli genç kızı ve annesini darbettiği ve evin eşyalarını tahrip ettiği aktarıldı.

İsrail güçleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin farklı mahallelerine düzenledikleri baskınlar sırasında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.