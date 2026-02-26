Parçalı Bulutlu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.02.2026 12:47

ABD'den Kuzey Kore ile diyalog işareti: Bakış açılarını dinlemeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin Pyongyang ile diyaloğa açık olduğuna işaret ederek "Dile getirilen bakış açılarını dinlemeye hazırız." dedi.

ABD'den Kuzey Kore ile diyalog işareti: Bakış açılarını dinlemeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun düzenlediği basın toplantısındaki konuşmasının dökümünü yayımladı. Buna göre Rubio, Washington-Pyongyang arası diyalog kapısının açık olduğuna işaret etti.

Rubio, "İster Küba'daki biri olsun ister bir gün Kuzey Kore'deki biri olsun isterse şu anda İran'daki biri olsun, her zaman dinlemeye açığız. Bu, elbette bir müzakereden farklı ancak dile getirilen bakış açılarını dinlemeye hazırız." diye konuştu.

ABD'nin, kendisiyle bilgi ve görüşlerini paylaşmak isteyen herhangi bir hükümetin yetkilileriyle konuşmaya hazır olduğunu kaydeden Rubio, "Bunu yapmak benim görevimdir." ifadesini kullandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisinin 9. Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin geleceği tamamen ABD'nin tutumuna bağlı." demişti.

2018 ve 2019 zirveleri

ABD basınında Rubio'nun açıklamasının, Washington yönetiminin Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmaya işaret edebileceği aktarıldı.

Trump ile Kim, Haziran 2018'de Singapur'da, Şubat 2019'da Hanoi'de ve üçüncüsü Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arası sınır köyü Panmunjom'da 3 kez görüşmüştü.

ETİKETLER
ABD Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Gazzeli anne, "İsrail'de satılığa çıkarılan" kayıp oğlunun bulunmasını istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Numan Kurtulmuş: Azerbaycan halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz
13:27
Adana merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 17 tutuklama
13:28
UYAP Avukat Portalı üzerinden 6 bin 686 bireysel başvuru yapıldı
13:07
Sinemalarda bu hafta
13:05
Burhanettin Duran: Suriyeli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olacağız
13:01
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ