AA 26.02.2026 14:24

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat çevreleri için yoğun kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam eden kar yağışlarının, bugün öğleden sonra etkisini artırarak Kars, Ardahan ve Ağrı ile Iğdır'ın batısında yoğun olması bekleniyor.

Kar yağışının yarın öğle saatlerinden sonra Ağrı ve Iğdır, gece saatlerinde ise Kars ve Ardahan çevrelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde devam eden yağışların, Tokat il merkezi ve doğu ilçelerinde cumartesi sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Yoğun kar yağışlarına bağlı olarak vatandaşların, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji Kar Yağışı
