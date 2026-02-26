Parçalı Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.02.2026 15:08

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletine ömrünü adayan liderliği, kararlı duruşu ve vesayet odaklarına karşı verdiği mücadele ile Türkiye'de milli iradenin hakim kılınmasında tarihi bir rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı ve hayırlı nice yaşlar diliyorum. Aziz milletimizin güçlü desteği ve teveccühüyle gönüllerde müstesna bir yer edinen Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu vizyon, sağlam irade, reformcu anlayış ve sergilediği küresel liderlikle ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaktadır."

 

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:08
ABD'nin "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi Girit'teki üsten ayrıldı
15:07
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
14:48
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
14:30
Peş peşe denk gelen tatil dönemi turizmi hareketlendirecek
14:28
Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
14:25
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ