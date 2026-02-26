Parçalı Bulutlu 4.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.02.2026 14:46

Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik güven endeksinin şubat ayında 100,7 seviyesine yükselerek eşik değeri aşmasının, ekonomideki olumlu algıyı ve beklentilerdeki iyileşmeyi yansıttığını belirtti.

Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Endeksin şubatta 100,7 değerini alarak eşik seviyenin üzerine çıktığına dikkati çeken Şimşek, tüm sektörlerin değerlendirmelerini içeren bu verinin, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki güçlenmeyi gösterdiğini ifade etti.

"İmalat sanayiindeki toparlanma güç kazanıyor"

Reel kesim güvenindeki artışa özel parantez açan Bakan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu;

Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor. Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz.

Şimşek, ekonomi programının kararlılıkla sürdürüleceği ve makro finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik adımların devam edeceği mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı TÜİK
Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
