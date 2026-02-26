Parçalı Bulutlu 4.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.02.2026 13:48

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 72. yaş gününü, anlamlı sembollerle hazırlanan özel bir hediye ve 72 gül ile kutladı.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP)  sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yaşını tebrik ederek kendisine özel bir tablo takdim ettiği belirtildi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde, tek nüsha olarak hazırlanan tablo, yoğun bir el işçiliği ve özel tekniklerle üretildi. Lazer gravür tekniğiyle İslam ülkeleri haritasının işlendiği tablonun üst kısmında "Allah (C.C.)" ismi, alt kısmında ise "Hz. Muhammed (S.A.V.)" ismi yer alıyor.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Harita içerisinde Fetih Suresi’nin 1. ve 2. ayetlerine yer verilirken, tablonun köşelerinde Dört Halife’nin isimleri bulunuyor. Anadolu Türk desenlerinin lazer gravürle işlendiği eser; zirkon taşlarla süslenmiş, kuyum işçiliğiyle metal katmanlar halinde hazırlanmış ve özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

72 adet gül takdim edildi

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 72. yaşına ithafen ayrıca 72 adet gülden oluşan bir buketi de tebrikleri ile birlikte sundu.

ETİKETLER
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
OKUMA LİSTESİ