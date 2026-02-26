Parçalı Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.02.2026 13:30

Numan Kurtulmuş: Azerbaycan halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hocalı'da yaşanan insanlık trajedisinin 34. yıl dönümünde, katledilen kardeşlerimizin aziz hatırasını saygıyla ve rahmetle yad ediyor, Azerbaycan halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz" dedi.

Numan Kurtulmuş: Azerbaycan halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Numan, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Hocalı'da yaşanan insanlık trajedisinin 34. yıl dönümünde, katledilen kardeşlerimizin aziz hatırasını saygıyla ve rahmetle yad ediyor, Azerbaycan halkının acısını içtenlikle paylaşıyoruz. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın her daim yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, 'tek millet iki devlet' ruhuyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyorum."

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş Azerbaycan
Sıradaki Haber
Adana merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 17 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
15:08
ABD'nin "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi Girit'teki üsten ayrıldı
15:07
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
14:48
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
14:30
Peş peşe denk gelen tatil dönemi turizmi hareketlendirecek
14:28
Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ