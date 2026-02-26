Parçalı Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.02.2026 14:04

Bingöl-Erzurum kara yolu tır trafiğine kapatıldı

Bingöl-Erzurum kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı. Ayrıca Elazığ ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 171 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl-Erzurum kara yolu tır trafiğine kapatıldı

Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 20-49 kilometreleri arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 10.55 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Elazığ ve Bingöl'de 171 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ ve Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 171 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 50, ilçelerden Ağın'da 1, Arıcak'ta 1, Baskil'de 36, Karakoçan'da 6, Kovancılar'da 3 ve Sivrice'de 18 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 115 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 10, ilçelerden Karlıova'da 34, Yedisu'da 3, Adaklı'da 4, Yayladere'de 2 ve Kiğı'da da 3 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Ekipler, 56 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Karlıova'da gece saatlerinde başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, evlerin ve araçların üzeri karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de yollarda temizlik çalışması yürüttü.

Sıradaki Haber
Kız çocuklarının hatlarıyla sahte ihbarda bulunan 5 çocuğun 45 yıla kadar hapsi istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
15:08
ABD'nin "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi Girit'teki üsten ayrıldı
15:07
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
14:48
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
14:30
Peş peşe denk gelen tatil dönemi turizmi hareketlendirecek
14:28
Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ