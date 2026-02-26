İzmir merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, kentte faaliyet gösterdiği tespit edilen ve elebaşılığını S.B'nin yaptığı suç örgütü ile örgüte silah temin eden A.G. ve beraberindekilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir, Trabzon ve Mersin'de belirlenen 36 adrese helikopter destekli baskınlarda, aralarında S.B. ile A.G. ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 23 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 193 tabanca, 3 av tüfeği, balistik çelik yelek, 3 senet ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 1 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi

Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yürütülen finansal çalışmalar doğrultusunda şüphelilerin yaklaşık 1 milyar liralık hesap hareketinin olduğu belirlendi.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 araç ve 10 taşınmaza da el konuldu.