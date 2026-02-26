Az Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.02.2026 09:18

İstanbul'da kahveye emdirilmiş 370 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da üç ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, kahveye emdirilmiş halde 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul'da kahveye emdirilmiş 370 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir'de 3 adres ile 1 depoya operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı adreslerdeki aramalarda, kahveye emdirilmiş halde 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Bartın'da yağış ırmağı taşırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
İzmir merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı
10:30
Ekonomik güven endeksi şubatta artarak 100,7 oldu
10:31
Anket: ABD'lilerin yarısından fazlası Trump'ın ülke dışında askeri güç kullanımından şüphe duyuyor
10:29
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
10:29
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki belgelerin uygunsuzca gizlenip gizlenmediğini inceliyor
10:18
Bakan Işıkhan: 440 projeye 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağladık
Beğiş'in asırlık taş evleri zamana direniyor
Beğiş'in asırlık taş evleri zamana direniyor
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ