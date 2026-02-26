Parçalı Bulutlu 4.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 26.02.2026 10:29

Ekonomik güven endeksi şubatta artarak 100,7 oldu

Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 100,7 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi şubatta artarak 100,7 oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta 99,4 olan endeks, şubatta yüzde 1,4 artarak 100,7 değerini buldu.

Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,3 yükselerek 85,7'ye çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,1 artışla 104,1 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 olarak devam etti.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,9 artışla 115,9'a yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 83,9 değerini aldı.

TÜİK
