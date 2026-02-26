Bakan Işıkhan: 440 projeye 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağladık

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli ve eski hükümlü vatandaşların iş gücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla yürütülen hibe programlarının sonuçlarını paylaştı.

Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını kararlılıkla güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullanarak, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde hazırlanan projelerin üretim ve iş hayatına katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.

Yetkili komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, başvurusu alınan 629 projeden 440'ının kabul edildiği bilgisini veren Işıkhan, bu projelere toplamda 231 milyon 831 bin 279 lira hibe desteği sağlandığını belirtti.

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre, sağlanan desteklerin alt başlıkları ve bütçe dağılımları şu şekilde gerçekleşti:

Engelli Kendi İşini Kurma Projeleri: 213 proje için 121 milyon 312 bin 947 TL hibe desteği.

Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri: 220 proje için 102 milyon 840 bin 521 TL hibe desteği.

Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon (MEK) Projeleri: 6 proje için 4 milyon 506 bin 931 TL hibe desteği.

Korumalı İşyeri Projeleri: 1 proje için 3 milyon 170 bin 880 TL hibe desteği.

Bakan Işıkhan, vatandaşların iş hayatına katılımını ve üretime dahil olmasını kolaylaştıran bu tür destek programlarının ve projelerin artarak devam edeceğini kaydetti.