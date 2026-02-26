Az Bulutlu 0.2ºC Ankara
DHA 26.02.2026 05:20

Manisa’da otomobille ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Manisa'da otomobille çarpıştıktan sonra savrulan ambulans, devrilerek yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Manisa’da otomobille ambulans çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. F.A. idaresindeki otomobil ile A.C. yönetimindeki ambulans kavşakta çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobil yoldan savrulurken, devrilen ambulans ise yan yatarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde ambulans sürücüsü, ambulansta bulunan hasta, görevli sağlıkçılar ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Manisa Trafik Kazası
