Manisa’da otomobille ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. F.A. idaresindeki otomobil ile A.C. yönetimindeki ambulans kavşakta çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobil yoldan savrulurken, devrilen ambulans ise yan yatarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde ambulans sürücüsü, ambulansta bulunan hasta, görevli sağlıkçılar ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.