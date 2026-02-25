Ankara için buzlanma ve don uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, alınan son meteorolojik verilere göre, il genelinde soğuk havanın cuma gününden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Soğuk hava nedeniyle kuvvetli buzlanma ve don olayının görülmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, başta ulaşımda aksama olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yapılan açıklamada sıcaklıkların 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında en düşük eksi 3 dereceye kadar düşeceğininin tahmin edildiği vurgulandı.