Gündem
AA 25.02.2026 22:37

Bakan Ersoy: Türkiye'nin dört bir yanına bilgiyi, kültürü ve iyiliği taşımaya devam ediyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gezici kütüphanelerimiz sadece kitap ulaştırmıyor, çocuklarımızın hayallerine, sesine ve coşkusuna da eşlik ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: Türkiye'nin dört bir yanına bilgiyi, kültürü ve iyiliği taşımaya devam ediyoruz

Bakan Ersoy, NSosyal'deki hesabından Adana Yeni Yayla Ortaokulu öğrencilerinin gezici kütüphaneden kitap ödünç aldıkları ana ilişkin görüntü paylaştı.

 

Ersoy, şunları kaydetti:

"Adana Yeni Yayla Ortaokulu öğrencileri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzün gezici kütüphanesinden ödünç aldıkları kitaplarla hem okuma heyecanını hem de gönül dünyalarını bir araya getirdi. Gezici kütüphanelerimiz sadece kitap ulaştırmıyor, çocuklarımızın hayallerine, sesine ve coşkusuna da eşlik ediyor. Türkiye'nin dört bir yanına bilgiyi, kültürü ve iyiliği taşımaya devam ediyoruz."

