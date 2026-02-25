Bakan Fidan, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileri ve İİT yetkililerinin katılımıyla Ankara'da bir otelde iftar programı düzenlendi.

Bakan Fidan, program kapsamında İİT üyesi ve gözlemcisi ülkelerin büyükelçileri ve İİT yetkilileri ile bir araya geldi.

Fidan, NSosyal hesabından iftar programına ilişkin yaptığı paylaşımda, İİT ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileri ile iftar yaptıklarını belirterek, "İİT, insani ve siyasi krizler karşısında İslam dünyasının ortak hareket etmesini sağlarken küresel ölçekte adaletin tesisine yönelik her geçen gün daha etkin bir rol üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olarak teşkilatın çalışmalarına katkı sunmayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Bu mübarek ayın tüm insanlık için barışa ve huzura vesile olmasını temenni ediyor, katılımları dolayısıyla sayın büyükelçilere şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı.