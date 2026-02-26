Çok Bulutlu 1.6ºC Ankara
Savunma
26.02.2026

Türk-İtalyan ortaklığı ürünü İHA'lar için geri sayım

Baykar ve Leonardo ortaklığı ürünü ilk orta sınıf insansız hava araçlarının montaj ve üretimi nisan ayında tamamlanacak.

Türk-İtalyan ortaklığı ürünü İHA'lar için geri sayım

İtalya'nın önde gelen havacılık ve savunma sanayi şirketi Leonardo'nun Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani, şirketin 2025 yılı finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı ve basın toplantısında, İHA programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cingolani, İHA segmentinde "olağanüstü bir ivme" yakaladıklarını belirterek, Baykar ile yürütülen işbirliğine işaret etti.

Yepyeni teknolojilerin entegrasyonu konusunda Baykar ile çok yakın bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Cingolani, "Baykar ile yeni teknolojileri entegre etmek üzere günlük esasta çalışmaya devam ediyoruz. İki hafta sonra sunacağımız stratejik plan güncellemesinde, bu konuda çok daha önemli detaylar paylaşacağız." dedi.

İHA programındaki hızlanmaya dikkati çeken Cingolani, sadece 8 ay içinde büyük bir mesafe katettiklerini vurguladı. Cingolani, nisan ayı itibarıyla İtalya’nın kuzeyindeki Ronchi dei Legionari tesislerinde ilk orta sınıf İHA'ların montaj ve üretiminin tamamlanacağını duyurdu.

Cingolani, çalışmaların sadece sabit kanatlı araçları değil, döner kanatlı platformlar dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini kapsadığını belirtti.

Yüzlerce adetlik seri üretim ve satış aşamasından önce yaklaşık bir yıllık test ve gösterim süreci öngördüklerini kaydeden Cingolani, "Önümüzdeki birkaç ay içinde bu araçların özel koşullarda iniş yapma ve sürü operasyon kabiliyetlerini sergileyeceğiz." diye konuştu.

Cingolani, İHA programındaki ilerlemenin elektronik birimi üzerindeki etkilerinin, küresel savunma projesi GCAP'in (Global Combat Air Programme) hemen ardından hissedileceğini ifade etti.

Yatırımların planlanan düzeyde devam ettiğini belirten Cingolani, İHA programında takvimin biraz önünde olduklarını söyledi.

