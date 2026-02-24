HAVELSAN, geleceğin harekat ortamını hazırlıyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, HAVELSAN'ın güçlü Türkiye'nin mimarlarından, Türk milletinin iftihar vesilelerinden biri olduğunu söyledi. Nacar, "HAVELSAN kahraman ordumuzun stratejik zekasını temsil eden, kadim medeniyetimizin bekasına hizmet eden bir teknoloji ocağıdır." diye konuştu.

“ADVENT'i donanmamızın hizmetine sunduk”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 yıl önce, Nisan 2004'te gerçekleştirdiği HAVELSAN ziyaretinde, MİLGEM projesinin en kritik bileşeni olan Milli Savaş Yönetim Sistemi vizyonunu ortaya koyduğunu anımsatan Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün ortaya konulan irade, bugün meyvelerini veren büyük bir teknoloji hamlesinin başlangıcı olmuştur. Bugün gelinen noktada, Deniz Kuvvetlerimizle birlikte geliştirdiğimiz Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT'i donanmamızın hizmetine sunduk, gemilerimize entegre ettik ve dört kıtaya ihraç eden bir konuma ulaştık. ADVENT, yalnızca bir yazılım değil, denizlerdeki milli aklımızın dijital tezahürüdür. TCG ANADOLU'nun SİHA gemisi konseptine dönüşmesinde ADVENT'in sağladığı kabiliyetler belirleyici olmuş, BAYRAKTAR TB3'ün ADVENT'e entegre şekilde sergilediği üstün performans son NATO tatbikatında tüm dünyaya gösterilmiştir.

MİLGEM platformlarından milli hücumbotlara, açık deniz karakol gemilerinden mayın avlama gemilerine, TF-2000 Hava Savunma Muhribi'nden TCG Derya'ya kadar birçok milli platformumuz, ADVENT'in operasyonel zekasıyla donatılmaktadır. Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaçları ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda, gemilerimizde ve denizaltılarımızda komuta kontrol ve veri dağıtım sistemlerinde elde ettiğimiz başarıyı, Milli Denizaltı ve Millî Uçak Gemisi projelerinde de yeni ve yerli alt sistemlerle sürdürme azmiyle, çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ile Hava Kuvvetlerinin en uzun soluklu teknolojik gücünü oluşturduklarını ve bu alanda ihracat başarısı da elde ettiklerini ifade eden Nacar, NATO'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de kullandığı Ağ Planlama Yazılımı'nı tercih etmesinin, yazılım kabiliyetlerinin uluslararası düzeydeki kabulünün somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dijital omurgası olacak TSK Bulut Sistemi'nde HAVELSAN'a tevdi edilen sorumluluğun, mühendisliklerine duyulan güvenin ifadesi olduğunu dile getiren Nacar, BARIŞ KARTALI Havadan Erken İhbar ve Komuta Kontrol Uçakları ile Deniz Karakol Uçaklarının Modernizasyon projelerinde görevlendirilmelerinin de aynı güvenin bir başka nişanesi olduğunu aktardı.

İnsansız sistemlerde eşik aşıldı

Nacar, son 5 yılda insansız sistemler alanında önemli bir eşiği aştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dijital Birlik vizyonumuz kapsamında BAHA, BULUT, POYRAZ, BARKAN ve SANCAR platformlarımızı envantere kazandırdık. Otonom ve sürü kabiliyeti olan bu sistemlerle kara, hava ve deniz unsurlarımızın etkinliğini artırdık. Sahada görev yapan personelimizle omuz omuza çalışarak, Mehmetçiğimizin gücüne güç kattık.

Simülasyon teknolojilerinde ise dünya ile yarışır bir seviyeye ulaştık. Bugün GÖKBEY Helikopteri için geliştirdiğimiz simülatörde zatıalinize ev sahipliği yapmaktan ayrıca gurur duyduk. Yerli ve yabancı birçok hava platformunun simülatörleri artık HAVELSAN imzası taşımaktadır. KAAN, ATAK, HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY, ANKA, ALTAY ve T70 gibi milli platformlarımız için geliştirdiğimiz simülatörler, savunma sanayimizin bütüncül yapısına güç katmaktadır. Yapay zeka destekli uçağa gömülü simülatörlerimiz sayesinde pilotlarımız artık gerçek uçuş ortamında eğitim alabilmektedir. KIZILELMA'nın insanlı ve insansız platformlarla gerçekleştirdiği harekat testlerinde, akıllı taktik çevre simülasyonu yazılımlarımız kritik rol üstlenmektedir. Uluslararası sertifikasyona sahip tam uçuş simülatörlerimizle, başta Türk Hava Yolları olmak üzere sivil havacılık alanında da güçlü bir konum elde ederek ilk ihracatımızı gerçekleştirdik."

Dijital dönüşüme öncülük

Yazılımın milli gücü olarak yalnızca savunma alanında değil, kamu ve özel sektörde de dijital dönüşüme öncülük ettikleri bilgisini paylaşan Mehmet Akif Nacar, UYAP ve TAKBİS ile başlayan yolculuklarının, kurumsal kaynak yönetimi, üretken yapay zeka, büyük veri yönetimi, bulut bilişim, kent güvenliği sistemleri, biyometrik veri yönetimi, gemi trafik yönetimi ve SCADA yazılımları gibi birçok alanda yerlileştirdikleri çözümlerle sürdüğünü söyledi.

Geleceğe yönelik hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Nacar, şöyle konuştu:

"Milli kurumsal kaynak yönetimi ürünümüz KOVAN'ın kamu ve özel sektörde yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. KOVAN ile kurumlarımızın daha verimli, güvenli ve entegre bir iş deneyimine kavuşacağına inanıyoruz. Teknolojilerimiz bugünü, hayallerimiz geleceği inşa ediyor.

HAVELSAN, geleceğin harekat ortamını hazırlamaktadır. Ağ destekli harp sistemleri, harp oyunları ve tatbikat altyapıları, eğitim, test ve değerlendirme merkezleri ile Stratejik Analiz ve Değerlendirme Merkezi vizyonumuzu hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka entegrasyonu sağladığımız ADVENT AI ile geleceğin harekat ortamının dinamik ve akıllı altyapısını kuruyoruz.

Platformlarımızın ve bulut tabanlı yazılımlarımızın siber güvenlik mimarilerini milli imkanlarla geliştiriyoruz. Tek erden tabur seviyesine kadar eğitim sağlayacak Muharebe Taktik Eğitim Merkezi’ni kurarak insan kaynağımızı da aynı vizyonla güçlendiriyoruz."

2 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı

Nacar, son 3 yılda hem yurt içi satışlarını hem de ihracatı iki katına çıkararak 2 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını bildirdi.

Bugün temelini atacakları ve açılışını gerçekleştirecekleri tesislerle, kapasitelerini yüzde 40 artırmayı, yeni istihdam alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirten Nacar, yürütecekleri çalışmalara da değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yanı sıra NATO'da ve 28 ülkede kullanılan teknolojilerimizi daha geniş coğrafyalara taşımayı, 8 ülkedeki yerel şirket ve temsilciliklerimizi yeni bölgelerle güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Gelirlerimizin üçte birine ulaşan ihracat payımızı daha yukarı taşımakta kararlıyız.

Hizmete alma törenini gerçekleştireceğimiz SANCAR İnsansız Deniz Aracımızın geliştirme sürecine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, alt yüklenicilerimize, iş ortağımız YONCA TEKNİK Tersanesine ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracımızın Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olmasını, temel atma ve açılışını gerçekleştireceğimiz tesislerimizin savunma sanayimize ve milletimize güç katmasını diliyorum.

Yeniden büyük ve güçlü Türkiye yolunda tam bağımsız savunma sanayi için verdiğiniz destek, açtığınız yol, nesiller boyu unutulmayacaktır. Bizler de 'aşk ile koşan yorulmaz' düsturuyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."