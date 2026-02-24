Mavi Vatan’a yeni güç: SANCAR SİDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla; SANCAR SİDA İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni, HAVELSAN Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi Temel Atma Töreni, HAVELSAN KAAN Teknoloji Merkezi ile Deniz Savaş Yönetim Sistemi Merkezi Ek Binası Açılış Töreni gerçekleşti.

HAVELSAN Teknoloji Kampüsü’nde düzenlenen törene, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN’ın milli teknolojilerini yerinde inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü’nde bulunan Simülatör Entegrasyon Hangarı’nı yerinde inceledi.

GÖKBEY, HÜRJET, ALTAY gibi milli platformların simülatörleri ile sivil tam uçuş simülatörleri hakkında HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

HAVELSAN Gösterim Merkezi’nde ise komuta kontrol teknolojileri, dijital birlikler ve KOVAN Kurumsal Kaynak Yönetimi çözümleri hakkında bilgilendirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra törende katılımcılara hitap etti.

22 yıl önceki ziyareti anısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim edildi

Tören kapsamında, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 22 yıl önce, 2004 yılında HAVELSAN’a gerçekleştirdiği ziyarette simülatörle katıldığı uçuş anını resmeden illüstratif maket, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar tarafından takdim edildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda hizmete alınan SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın maketini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

SANCAR SİDA, ADVENT SYS mimarisi ile geliştirildi

Hizmete alınan SANCAR SİDA, ADVENT Savaş Yönetim Sistemi mimarisi ile geliştirildi. Üstün otonomi yetenekleriyle donatılan SANCAR, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine sunuldu.

HAVELSAN ve YONCA TEKNİK tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), ADVENT SYS mimarisi ile geliştirilmiş görev otonomisi, platform kontrol ve izleme sistemi, mobil yer istasyonu gibi asli fonksiyonlarının yanı sıra yapay zekâ tabanlı görüntü işleme yazılımları, haberleşme çözümleri gibi alanlarda da katma değerli milli bir ürün olarak Türk Donanması’na hizmet edecek.

Otonom kabiliyetleri, uzaktan komuta kontrol altyapısı ve yüksek görev etkinliği ile Mavi Vatan’daki caydırıcılığımıza önemli katkılar sunacak SANCAR SİDA; sahip olduğu gelişmiş sensör sistemleri, entegre silah sistemleri ve modüler mimarisi sayesinde keşif, gözetleme, istihbarat, su üstü harbi ve kritik tesislerin korunması gibi çok yönlü görevleri etkin biçimde icra edebilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen SANCAR; insansız sistem teknolojilerinde HAVELSAN’ın ulaştığı seviyeyi ortaya koyarken, aynı zamanda ağ destekli harp konseptine tam uyum sağlayan yapısıyla kuvvet çarpanı etkisi oluşturacak.

Avrupa’nın en büyük simülatör üretim ve entegrasyon tesisi inşa ediliyor

Ankara Kahramankazan’da bulunan HAB Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan HAVELSAN Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi tamamlandığında, simülasyon teknolojilerinde Avrupa’nın en büyük üretim ve entegrasyon üssü olacak.

Yılda 30’dan fazla simülatör aynı anda üretime ve entegrasyona tabi tutulacak.

HAVELSAN Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi, tamamlandığında simülasyon teknolojileri alanında Avrupa’nın en büyük üretim ve entegrasyon tesisi olacaktır.

60.000 m² üzerinde kurulu olacak tesiste, yaklaşık 600 personel görev yapacak. HAVELSAN Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi’nde, aynı anda 16 adet Tam Uçuş Simülatörünün üretim ve entegrasyonunun gerçekleştirilebilecek ve tesis, yıllık 30’dan fazla simülatörün üretim ve entegrasyon kapasitesine sahip olacak. Hava, kara ve deniz robotik ve otonom sistemleri için seri üretim faaliyetlerinin yürütüleceği tesis, çok amaçlı ve yüksek kapasiteli bir teknoloji merkezi olarak tasarlandı.

HAVELSAN KAAN Teknoloji Merkezi hizmete açıldı

TUSAŞ Yerleşkesinde açılışı gerçekleştirilen KAAN Teknoloji Merkezi’nde; sistem mühendisliği, yazılım geliştirme, test ve doğrulama, platform siber güvenliği ile simülasyon ve eğitim çözümleri alanlarında çalışmalar yürütülecek. İleri yazılım, yapay zeka ve entegre savunma çözümlerine yönelik Ar-Ge faaliyetleri için stratejik altyapı sunacak merkez; millî savaş yönetim sistemleri, platform entegrasyonu ve ağ destekli harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesinde önemli rol üstlenecek.

Deniz savaş yönetim sistemlerinde üretim kapasitesi büyüyor

İstanbul’da en binasının açılışı yapılan Deniz Savaş Yönetim Sistemleri Teknoloji Merkezi’nde ise; büyük veri analitiği, görüntü ve video işleme, veri füzyonu ve ağ modelleme gibi ileri teknoloji alanlarında AR-GE ve ürün geliştirme faaliyetleri yürütülecek.

Merkez, başta Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT olmak üzere, su üstü ve sualtı platformlarına yönelik savaş yönetim sistemlerinin tasarım, entegrasyon ve doğrulama süreçlerine bütüncül altyapı sağlayarak yerli ve milli çözümlerin operasyonel etkinliğini artırılarak faaliyetlere ivme kazandırılacak.