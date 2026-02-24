Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.02.2026 17:03

İran’da bazı üniversiteler, yıl sonuna kadar uzaktan eğitim kararı aldı

İran’da bazı üniversiteler, eğitim öğretim faaliyetlerini, yıl sonuna kadar uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirme kararı aldı.

İran’da bazı üniversiteler, yıl sonuna kadar uzaktan eğitim kararı aldı

İran basınına yansıyan haberlere göre, Harezmi ve İslami Azad üniversitelerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamalarda, eğitim faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirileceği ve herhangi bir aksamanın yaşanmayacağı bilgisine yer verildi.

Uzaktan eğitim kararının İran'daki bazı üniversitelerde yönetim karşıtı gösterilerin başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İran'da yükseköğretimde ikinci yarıyılın başlamasıyla birlikte başkent Tahran'daki bazı üniversitelerde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında arbede çıkmış ve bazı öğrenciler yaralanmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

ETİKETLER
İran Uzaktan Eğitim
Sıradaki Haber
Avustralya Başbakanı Albanese "güvenlik tehdidi" nedeniyle Canberra'daki konutundan tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:04
Avustralya Başbakanı Albanese "güvenlik tehdidi" nedeniyle Canberra'daki konutundan tahliye edildi
16:56
Sıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi
16:49
Bankacılık, sigortacılık ve bilişim sektörlerindeki 26 şirkete rekabet soruşturması
16:45
Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
16:14
Epstein'in ABD genelindeki gizli depolarda belgeler sakladığı ortaya çıktı
16:14
Bazı iller için "sarı" kodlu uyarı
HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni
HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni
FOTO FOKUS
KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti
KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ