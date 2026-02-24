Çok Bulutlu 7.5ºC Ankara
Dünya
Sciencealert 24.02.2026 17:35

Atlar aynı anda hem kişneyip hem ıslık çalıyor

Bilim insanları, atların kişnerken aynı anda hem düşük hem de yüksek frekanslı iki farklı ses çıkardığını keşfetti. Araştırmaya göre atlar, ses tellerini titreştirirken gırtlaklarındaki özel bir mekanizmayla "ıslık" çalarak duygularını ifade ediyor.

Atlar aynı anda hem kişneyip hem ıslık çalıyor

Atların neden ve nasıl bu kadar karakteristik bir ses çıkardığı yıllardır merak konusuydu. Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi tarafından yürütülen ve Current Biology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, kişnemenin aslında iki farklı sesin eşsiz bir karışımı olduğunu ortaya koydu.

Atlar kişnerken, insanlar gibi ses tellerini titreterek düşük frekanslı sesler çıkarıyor. Ancak onları diğer memelilerden ayıran asıl yetenek, gırtlaklarının hemen üzerindeki bölgeyi daraltarak yüksek perdeli bir ıslık sesi üretebilmeleri. İnsanların ağızlarıyla yaptığı ıslığın aksine atlar, bu sesi doğrudan ses kutularında (gırtlakta) oluşturuyor.

Araştırmacılar, bu "çift tonlu" ses yapısının atlara aynı anda birden fazla mesaj iletme imkanı tanıdığını belirtiyor. Atlar bu karmaşık ses sistemi sayesinde arkadaşlarına selam verirken, yemek vaktini kutlarken veya sosyal etkileşimlerde bulunurken çok daha geniş bir duygu yelpazesini dışa vurabiliyor.

Fare gibi bazı küçük kemirgenlerin benzer şekilde ıslık çalabildiği bilinse de, atlar bu yeteneğe sahip olduğu kanıtlanan ilk büyük memeli oldu. İlginç bir şekilde, atların yakın akrabaları olan eşek ve zebraların bu yüksek perdeli sesleri çıkaramadığı saptandı. Uzmanlar, bu keşfin hayvan iletişimi ve evrimi anlamak adına heyecan verici bir adım olduğunu vurguluyor.

