Çok Bulutlu 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.02.2026 22:54

İletişim Başkanı Duran, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İletişim Başkanı Duran, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025'te Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Duran'a fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını tercih eden Duran, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" isimli karesini seçti.

İletişim Başkanı Duran, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını oylayan Duran, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını tercih etti.

"Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafından yana oyunu kullanan Burhanettin Duran'ın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafı oldu.

İletişim Başkanı Duran, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İletişim Başkanı Duran, oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımızın Yılın Kareleri 2025 seçkisi için Sayın Genel Müdürümüze ve Anadolu Ajansı çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gündelik hayattan sanata kadar birçok alanda çok iyi fotoğraflar çekilmiş, çok iyi bir seçki oluşturulmuş. Ben de bu seçme sürecine katıldığım için mutlu oldum. Anadolu Ajansının nice başarılarının daim olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Burhanettin Duran Gazze Alperen Şengün İletişim Başkanlığı İletişim
Sıradaki Haber
Bakan Ersoy: Türkiye'nin dört bir yanına bilgiyi, kültürü ve iyiliği taşımaya devam ediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:29
Özgürlük ve Sumud Filosu 12 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılacak
22:39
Bakan Ersoy: Türkiye'nin dört bir yanına bilgiyi, kültürü ve iyiliği taşımaya devam ediyoruz
22:36
BM: Somali'de nüfusun üçte birini oluşturan 6,5 milyon kişi kriz seviyesinde açlıkla yüz yüze
23:13
Bakan Güler, şehit aileleri ile iftarda buluştu
22:10
Ankara için buzlanma ve don uyarısı
22:04
Erzurum'da 3 ilçede eğitime kar engeli
Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor
Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ