Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.02.2026 22:03

Erzurum'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Erzurum'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Vali Aydın Baruş, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Baruş, şunları kaydetti:

"Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

ETİKETLER
Erzurum Kar Yağışı
Sıradaki Haber
İstanbul için kar ve fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:13
Bakan Güler, şehit aileleri ile iftarda buluştu
22:10
Ankara için buzlanma ve don uyarısı
21:58
Arakçi: Cenevre'de adil bir çözüm üzerinde anlaşma imkanı bulunduğuna inanıyorum
22:03
İçişleri Bakan Yardımcılarının sorumluluk alanları belli oldu
21:45
Rusya: Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki en ağır konu toprak sorunu
20:49
NASA, Artemis II roketini tamir için fırlatma rampasından hangara çekiyor
Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor
Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ