Az Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.02.2026 06:22

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 73 arttı

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 73 arttı

Nvidia, bilançosunda 2026 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği, 25 Ocak'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde 39,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 65,56 milyar dolar olması yönündeydi.

Nvidia'nın geliri 2026 mali yılı genelinde ise yüzde 65 artışla yaklaşık 216 milyar dolara ulaştı.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 78 milyar dolar olarak açıklarken, tahminlerinde Çin'den elde edilecek veri merkezi gelirlerine dair varsayımda bulunmadığını belirtti.

Şirketin karı yüzde 94 arttı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net karı geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde 89 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 1,76 sente çıktı.

Şirketin karı da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, işlem talebinin katlanarak arttığını belirterek, "Müşterilerimiz, yapay zeka endüstri devrimini ve gelecekteki büyümelerini destekleyen fabrikalar olan yapay zeka hesaplamalarına yatırım yapmak için yarışıyor." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
ABD Çip
Sıradaki Haber
ABD, İran nükleer anlaşmasındaki yaptırımların süresiz olmasını hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:06
NASA'nın ilk tıbbi tahliyesine dair yeni detaylar paylaşıldı
07:03
Ay'daki depremlerin sanılandan çok daha yaygın olduğu saptandı
07:03
İngiltere Reddit'e çocuk verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle 19,5 milyon dolar ceza kesti
06:50
American Airlines uçağında kurşun deliği tespit edildi
06:35
Bill Gates, Epstein bağlantıları hakkında özür diledi
06:25
Hollanda hava yolu şirketi KLM, 1 Mart’tan itibaren İsrail’e uçuşlarını durduracağını açıkladı
Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor
Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ