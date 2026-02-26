American Airlines uçağında kurşun deliği tespit edildi

Havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre, hasar Pazar günü Medellin'de gerçekleştirilen rutin inceleme sırasında fark edildi.

Olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya uçuş güvenliğini etkileyen bir sorun rapor edilmediği belirtildi.

İnceleme ve onarım süreci başlatıldı

Şirket yetkilileri, uçağın detaylı inceleme ve onarım için derhal seferden alındığını duyurdu. Açıklamada, "Bu olayı araştırmak için ilgili tüm makamlarla yakın iş birliği içinde çalışacağız" ifadesine yer verildi.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi, uçaktaki deliklerle ilgili raporlardan haberdar olduklarını ancak havayolu şirketi veya ABD makamları tarafından kendileriyle henüz iletişime geçilmediğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Sivil Havacılık Otoritesi, gerçekleri netleştirecek ve bildirilen sorunların kaynağını belirleyecek her türlü resmi iletişime açık kalmaya devam etmektedir" denildi.

Olayın uçağın yerdeyken mi yoksa uçuş sırasında mı gerçekleştiğine dair araştırmalar sürüyor.