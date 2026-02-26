Az Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 26.02.2026 06:48

American Airlines uçağında kurşun deliği tespit edildi

American Airlines, Kolombiya'da bulunan bir uçağının dış gövdesinde "delik" saptanması üzerine uçağı hizmetten çektiğini açıkladı. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, söz konusu deliğin bir kurşun izi olduğunu bildirdi.

American Airlines uçağında kurşun deliği tespit edildi

Havayolu şirketinden yapılan açıklamaya göre, hasar Pazar günü Medellin'de gerçekleştirilen rutin inceleme sırasında fark edildi.

Olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya uçuş güvenliğini etkileyen bir sorun rapor edilmediği belirtildi.

İnceleme ve onarım süreci başlatıldı

Şirket yetkilileri, uçağın detaylı inceleme ve onarım için derhal seferden alındığını duyurdu. Açıklamada, "Bu olayı araştırmak için ilgili tüm makamlarla yakın iş birliği içinde çalışacağız" ifadesine yer verildi.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi, uçaktaki deliklerle ilgili raporlardan haberdar olduklarını ancak havayolu şirketi veya ABD makamları tarafından kendileriyle henüz iletişime geçilmediğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Sivil Havacılık Otoritesi, gerçekleri netleştirecek ve bildirilen sorunların kaynağını belirleyecek her türlü resmi iletişime açık kalmaya devam etmektedir" denildi.

Olayın uçağın yerdeyken mi yoksa uçuş sırasında mı gerçekleştiğine dair araştırmalar sürüyor.

ETİKETLER
ABD Hava Yolu Kolombiya
Sıradaki Haber
Bill Gates, Epstein bağlantıları hakkında özür diledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:06
NASA'nın ilk tıbbi tahliyesine dair yeni detaylar paylaşıldı
07:03
Ay'daki depremlerin sanılandan çok daha yaygın olduğu saptandı
07:03
İngiltere Reddit'e çocuk verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle 19,5 milyon dolar ceza kesti
06:35
Bill Gates, Epstein bağlantıları hakkında özür diledi
06:25
Hollanda hava yolu şirketi KLM, 1 Mart’tan itibaren İsrail’e uçuşlarını durduracağını açıkladı
06:24
Gazze'deki hükümet: İsrail'in engelleri, Dünya Merkez Mutfağı'nın hizmetlerini durdurma tehdidi oluşturuyor
Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor
Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ