Dünya
Techtimes 26.02.2026 06:59

İngiltere Reddit'e çocuk verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle 19,5 milyon dolar ceza kesti

İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), çocukların kişisel verilerini hatalı yönettiği gerekçesiyle Reddit'e 14,5 milyon sterlin (yaklaşık 19,5 milyon dolar) para cezası verdi. Bu karar, İngiltere'de reşit olmayanlarla ilgili ihlaller nedeniyle verilen en büyük cezalardan biri olarak kayıtlara geçti.

İngiltere Reddit'e çocuk verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle 19,5 milyon dolar ceza kesti

Kararda, platformun genç kullanıcıları koruma ve uygunsuz içeriklere maruz kalmalarını önleme kapasitesinde ciddi boşluklar olduğu ifade edildi.

Bilgi Komiseri John Edwards, 13 yaşından küçük çocukların kişisel bilgilerinin anlamadıkları, onay vermedikleri veya kontrol edemedikleri şekilde toplanıp kullanıldığını, bunun da çocukları görmemeleri gereken içeriklere karşı savunmasız bıraktığını belirtti.

Yaş doğrulama önlemleri yetersiz bulundu

ICO, Reddit'in Temmuz 2025 öncesindeki süreçte güçlü bir yaş doğrulama sistemine sahip olmamasını eleştirdi. Kullanıcıların yaşlarını beyan etmelerine dayalı mevcut sistemin, reşit olmayanların yetişkinlere yönelik içeriklere erişmesini engellemede yetersiz kaldığı kaydedildi.

Reddit, düzenleyici baskılara yanıt olarak Temmuz 2025'te yaş doğrulama önlemlerini devreye alsa da ICO, bu sistemin kolayca atlatılabileceğini ve platformların daha güçlü güvenlik önlemleri uygulaması gerektiğini vurguladı.

Reddit karara itiraz edecek

Reddit yönetimi, kullanıcı gizliliğine olan bağlılığını vurgulayarak cezaya itiraz edeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, yaşa bakılmaksızın kullanıcıların kimlik bilgilerini paylaşma zorunluluğu bulunmadığı, bu durumun gizlilik ve güvenlik ilkelerinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Reddit ayrıca, ICO'nun ek kişisel bilgi toplanması konusundaki ısrarının, şirketin gizlilik prensipleriyle çeliştiğini savundu.

İnternet dünyasında yapay zeka ile üretilen zararlı içeriklerin arttığı bu dönemde, platformların reşit olmayanları koruma sorumluluğu tartışılmaya devam ediyor.

İngiltere Veri İhlali
