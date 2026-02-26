NASA'nın ilk tıbbi tahliyesine dair yeni detaylar paylaşıldı

Fincke, rahatsızlığının tam olarak ne olduğunu belirtmese de durumunun, mürettebat arkadaşlarının ve yerdeki uçuş cerrahlarının müdahalesi sayesinde kısa sürede dengelendiğini bildirdi.

Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Fincke, "Uzay uçuşu inanılmaz bir ayrıcalık ve bazen bize ne kadar insan olduğumuzu hatırlatıyor" dedi.

Görev erken sonlandırıldı

Geçtiğimiz yaz üç meslektaşıyla birlikte SpaceX aracıyla fırlatılan Fincke'nin görevi, 15 Ocak'ta planlanandan erken bir tarihte sona erdi.

Fincke, acil müdahale gerektiren tıbbi olayın tahliyeden bir hafta önce yaşandığını ifade etti. Söz konusu sağlık sorunu, Fincke ve bir başka NASA astronotunun gerçekleştirmeyi planladığı uzay yürüyüşünün de iptal edilmesine neden oldu.

Pasifik Okyanusu'na inişin ardından dört astronot da kontrol amacıyla San Diego'daki bir hastaneye sevk edildi ve ertesi gün Houston'daki evlerine döndü.

Uzaydaki tıbbi imkanlar vurgulandı

Kimliği o dönemde gizli tutulan Fincke, dönüşünden bir hafta sonra düzenlenen basın toplantısında, kriz anında uzay istasyonundaki ultrason cihazının çok işe yaradığını belirtmişti.

Çarşamba günkü açıklamasında durumu daha da detaylandıran deneyimli astronot, yaşadığı olayın bir acil durum olmadığını ancak herkesin uzay istasyonunda bulunmayan gelişmiş tıbbi görüntüleme imkanlarından yararlanmak istediğini vurguladı.

1996 yılında astronot olan emekli Hava Kuvvetleri Albayı Mike Fincke, dört farklı görevde toplam 549 gün uzayda kalarak bu alandaki en deneyimli isimlerden biri olarak biliniyor.