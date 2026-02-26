Az Bulutlu 1ºC Ankara
İHA 26.02.2026 07:43

Bartın'da yağış ırmağı taşırdı

Bartın'da iki gündür etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Bartın Irmağı taştı.

Bartın'da yağış ırmağı taşırdı

Bartın'da iki gündür yağmur ve dolu yağışları etkili oluyor. Sağanak ve dolu yağışları nedeniyle su seviyesi yükselen Bartın Irmağı, Çağlayan mevkiinde yola taştı.

Çağlayan piknik alanının önündeki asfalt yol, ağaçlar, çöp kutuları ile teknelerin bağlandığı iskeleler su altında kaldı. Piknik alanına giden yolun girişine şerit çeken polis ekipleri, bölgeye araç ve yaya girişi yasaklandı.

Bartın'da yağış ırmağı taşırdı

Öte yandan şehir merkezinde sağanak ve dolu yağışının devam edeceği tahmin edilirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Bartın Yağış Sağanak
