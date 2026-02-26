Bartın'da yağış ırmağı taşırdı

Bartın'da iki gündür yağmur ve dolu yağışları etkili oluyor. Sağanak ve dolu yağışları nedeniyle su seviyesi yükselen Bartın Irmağı, Çağlayan mevkiinde yola taştı.

Çağlayan piknik alanının önündeki asfalt yol, ağaçlar, çöp kutuları ile teknelerin bağlandığı iskeleler su altında kaldı. Piknik alanına giden yolun girişine şerit çeken polis ekipleri, bölgeye araç ve yaya girişi yasaklandı.

Öte yandan şehir merkezinde sağanak ve dolu yağışının devam edeceği tahmin edilirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.