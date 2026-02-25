4 ilde eğitime kar engeli

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinin tamamında Horasan ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda söz konusu ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamalarda, Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerindeki tüm okullarda, Horasan ilçesinde de taşımalı eğitime perşembe günü ara verildiği bildirildi.

Paylaşımlarda ayrıca Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde hamile ve engelli kamu personelinin de izinli olacağı açıklandı.

Vali Aydın Baruş da sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin 26 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tunceli

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kar yağışına bağlı bazı olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Malatya

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Arapgir Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde ise tipi ve buzlanma etkili oluyor.

Kırsal mahallelerde devam eden yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın taşımalı eğitime ara verildi.