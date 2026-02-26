Parçalı Bulutlu 4ºC Ankara
Gündem
AA 26.02.2026 16:34

İletişim Başkanı Duran: Hocalı, tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır. O gece dökülen gözyaşları, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin simgesi haline gelmiştir" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Hocalı, tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Hocalı'da 26 Şubat 1992'de yaşanan vahşetin, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Yaşlı, kadın, çocuk demeden yüzlerce masum insanın hunharca katledilmesi, vicdan sahibi herkesin hafızasında derin bir acı bırakmıştır. Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır. O gece dökülen gözyaşları, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin simgesi haline gelmiştir. Hocalı'da hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hocalı'yı unutmadık, unutturmayacağız."

İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran Azerbaycan
