DHA 26.02.2026 16:49

Nevşehir'de evinde izinsiz iguana besleyen kişiye para cezası uygulandı

Nevşehir'de, evinde izinsiz iguana beslediği tespit edilen kişiye 15 bin 29 lira idari para cezası verildi.

Nevşehir'de evinde izinsiz iguana besleyen kişiye para cezası uygulandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaşayan bir kişinin evinde iguana beslediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, M.G'nin adresinde yaptığı incelemede, yer ve uygunluk bulundurma izni olmadan "El Salvador" cinsi iguana beslendiğini belirledi.

Ekiplerce evden alınan iguana, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

M.G'ye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 15 bin 29 lira idari para cezası uygulandı.

Nevşehir
