AA 26.02.2026 17:28

İranlı sözcü: ABD'li bazı yetkililerin müzakerelerle ilgili çelişkili açıklamaları şüpheyi artırıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li bazı yetkililerin müzakerelerle ilgili yaptığı "çelişkili açıklamaların görüşmelerde şüphe ve kuşkuları artırdığını" söyledi.

Press TV'ye konuşan Bekayi, Cenevre'de ABD ile devam eden müzakere sürecini değerlendirdi.

İran'ın müzakere tarzının açık olduğunu ve sonuca odaklanmak istediklerini belirten Bekayi, "Bazı Amerikalı yetkililerin yaptığı çelişkili açıklamalar şüphe ve kuşkuları artırmaya devam ediyor." dedi.

Bekayi, medyada yer bulan iddiaların çoğunun asılsız olduğunu ve görüşmelerin yalnızca nükleer konuyla sınırlı olduğunu ifade etti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

