AA 26.02.2026 18:28

ABD ile Ukrayna savaşın sona erdirilmesine yönelik ikili görüşmelere Cenevre'de başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreci için ABD ve Ukrayna'nın ikili görüşmelere İsviçre'nin Cenevre kentinde başladığı bildirildi.

ABD ile Ukrayna savaşın sona erdirilmesine yönelik ikili görüşmelere Cenevre'de başladı

ABD ve Ukrayna, savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakere süreci için ikili görüşmelere İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Umerov, Cenevre'de bugün, müzakere süreci çerçevesinde çalışmalara devam ettiklerini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan oluşan ABD heyeti ile ikili görüşmelere başladıklarını vurguladı.

Ukrayna'yı temsilen kendisine Ekonomi, Çevre ve Tarım Bakanı Oleksiy Sobolev, Ekonomi Bakan Yardımcısı Daryna Marchak ve milletvekili David Arakhamia'nın eşlik ettiğini aktaran Umerov, hükümetin ekonomi ekibiyle birlikte Ukrayna'nın toparlanması için mekanizmalar, yatırım çekmek için araçlar ve uzun vadeli işbirliği çerçeveleri gibi ayrıntıları ele alacaklarını kaydetti.

Umerov, Arakhamia ile ayrıca, Rusya'nın da dahil olacağı bir sonraki üçlü müzakere turu için hazırlıkları görüşeceklerini ifade etti.

İnsani yardım ve esir takası meselesinin de önemli olduğunu vurgulayan Umerov, pratik çözümlere odaklandıklarını belirtti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı. Müzakerelerin üçüncü turu ise İsviçre'nin Cenevre kentinde 17-18 Şubat'ta düzenlenmişti.

Son müzakerelerde bir anlaşma sağlanamazken, görüşmeyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy "Zorlu ama iş odaklı" olarak, Umerov ise "yoğun ve kapsamlı" diye tanımlamıştı.

