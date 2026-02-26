Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
Türkiye
AA 26.02.2026 19:26

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 3 ilde 29 tutuklama

Giresun merkezli üç ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 3 ilde 29 tutuklama

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, Giresun, İstanbul ve Samsun'da belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 49 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 41'i nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Zanlılardan 29'u tutuklandı, 12'si ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Giresun Uyuşturucu
2 ilde okullara "kar" molası
