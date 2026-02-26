Parçalı Bulutlu 1.4ºC Ankara
TRT Haber 26.02.2026 20:27

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de ekiplerin saha taramalarına yönlendirildiğini ve an itibarıyla olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini duyurdu. 

 

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin ardından ekiplerin saha taramalarına yönlendirildiğini ve an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Ünlüer sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, Elbistan İlçemizde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."  

