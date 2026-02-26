Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Gençlerin desteği en büyük motivasyon kaynağımız oldu"

Ramazan'ın zengin atmosferi bu yıl bir başka yaşanıyor. Halkımız birbiriyle daha fazla kaynaşıyor, kucaklaşıyor, ihtiyaç sahiplerine el uzatılıyor. Bunlarda gençlerimiz de öncü rol uynuyor. Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm, onlara değer verdim. Siz gençlerimizin coşkusu, samimi desteği en büyük motivasyon kaynağımız oldu. 14 Ağustos 2001'de AK Partimizi kurduğumuzda, her zorlu mücadelemizde yanımızda her zaman gençler vardı. Sizlerle nice engelleri birlikte atlattık, nice hayali gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'yi siz gençlerimizle birlikte bugünlere getirdik. Bizlere yol arkadaşlığı yapan tüm gençlere şükranlarımı sunuyorum.

'Türkiye pek çok ülke tarafından gıptayla takip ediliyor'

Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği birçok atılım gerçekleştiriyor. Ülkemizde savunma sanayiinden teknolojiye hemen her alanda ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Vatan savunmasında olduğu kadar, ekonomik olarak ilerlemesinde daha itibarlı bir ülke olmasında siz gençler önemli bir yere sahip. Biz de enerji ve potansiyelimizi enerjinizi en üst seviyede kullanabilmeniz için en büyük destekçiniziz. Gençlerimizin huzurla güvenle yaşayabileceği küresel güç Türkiye için ilk günkü heyecanla çalışmaya, son nefesimize kadar bu uğurda koşturmaya devam edeceğiz.

"Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık"

Yükseköğretimde toplam üniversite sayımızı 208'e çıkardık, 1 milyon yatak kapasitesine sahip modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e ardından 18'e düşürdük. Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. Kapalı spor salonları, atletizm pistleri derken spor merkezlerini 1575'ten 4562'ye yükselttik.

[Fotoğraf: AA]

"Kendi topraklarınızda kılık kıyafetinizden, inancınızdan dolayı kimse size parmak sallayamaz"

Siz bu milletin istikbalisiniz. Büyük ve güçlü Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. İnanıyorum ki her biriniz aşkla, heyecanla cennet vatanımıza hizmet edeceksiniz. Türkiye'nin gençleri olarak sevgiyle, kardeşlikle bu ülkenin geleceğini sizler kuracaksınız. Türkiye Cumhuriyeti sizin özyurdunuzdur. Sizler her biriniz bu milletin özbezöz evlatlarısınız. Hiç kimse kendi topraklarınızda kılık kıyafetinizden, inancınızdan dolayı kimse size parmak sallayamaz. Sizden size emanet edilen Türkiye'yi daha üst seviyeye çıkarmanızı istirham ediyorum.