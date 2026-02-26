Çok Bulutlu 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.02.2026 18:32

2 ilde okullara "kar" molası

Gümüşhane ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle yarın il genelinde eğitime ara verilecek.

2 ilde okullara "kar" molası

Meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı tahmin ediliyor.

Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde de eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 27 Şubat 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır."

Erzincan

Erzincan'da yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan valilik açıklamasında, "Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacak.

ETİKETLER
Gümüşhane Kar Yağışı Ulaşım
Sıradaki Haber
Ardahan’da tipi ulaşımı vurdu: Mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:42
Ordu'da heyelan: İstinat duvarı yıkıldı, yol çöktü
19:37
Rusya: ABD, Orta Doğu'daki durumu sorumsuzca gerginleştiriyor
19:28
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 3 ilde 29 tutuklama
18:41
BIST 100 endeksi günü 13.878,54 puandan tamamladı
18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
18:33
Instagram'da riskli aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Bolu Dağı'nda kar ve sis
Bolu Dağı'nda kar ve sis
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ