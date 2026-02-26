2 ilde okullara "kar" molası

Meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı tahmin ediliyor.

Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde de eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 27 Şubat 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır."

Erzincan

Erzincan'da yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan valilik açıklamasında, "Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacak.