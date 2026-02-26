Çok Bulutlu 3.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 26.02.2026 16:42

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 440 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 440 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 440 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 410 bin lira, en yüksek 7 milyon 475 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 düşüşle 7 milyon 440 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 489 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 962 milyon 14 bin 36,14 lira, işlem miktarı ise 1889,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 29 milyon 395 bin 225,25 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Dünya Katılım Bankası ile Akbank olarak sıralandı.

Borsa İstanbul Altın
