ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına ilişkin kanıt gördük

Vance, Beyaz Saray'da, Minnesota'daki Medicare ve Medicaid fonlarına ilişkin duyuru yaptığı basın toplantısında İran'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

İran'daki adımlarıyla ilgili yeni açıklama yapmayacağını söyleyen Vance, bu açıklamaları yapacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ilişkin "en uygun anlaşmanın sağlanabilmesi için" İsviçre'nin Cenevre kentine "en iyi müzakerecilerini" gönderdiğini belirtti.

Vance, "Temel kural basit. İran, nükleer silaha sahip olamaz. Yeniden (nükleer silah) üretmeye çalışırlarsa bu, bizim için sorun olur. Bunu yapmaya çalıştıklarına dair kanıt gördük." dedi.

Trump'ın "bu sorunları ele almak için" müzakerecileri Cenevre'ye gönderdiğinin altını çizen Vance, "ABD Başkanı, sorunu diplomatik olarak ele almayı istediğini defalarca söyledi ancak tabii ki başka seçenekleri de var." ifadesini kullandı.

İran ile ABD arasında Umman'ın arabuluculuğundaki nükleer müzakerelerin üçüncü turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde yerel saatle 09.00 civarında başladı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere, bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ile doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.