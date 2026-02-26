Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu

Tarihi Yarımada'nın giriş kapılarından biri sayılan Kazlıçeşme Meydanı, İBB ve İSKİ'nin moloz döküm sahasına döndü.

Çevrede biriken moloz atıkları ve bakımsızlık, özellikle bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için kötü bir manzara oluşturuyor. "Dünya Mirası" listesindeki surların dibindeki bu bakımsızlık, İstanbul'un turizm imajına da gölge düşürüyor.

Meydanın merkezinde yer alan ve manevi değeri yüksek olan Kazlıçeşme Fatih Camii de bu olumsuz tablodan nasibini alıyor. Tarihi yapının ihtişamı, çevresini saran moloz yığınları ve düzensizlik nedeniyle gölgede kalıyor.