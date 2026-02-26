Az Bulutlu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.02.2026 09:39

29 il için yoğun kar ve fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'de beklenen yoğun kar, karla karışık yağmur ve fırtına nedeniyle 29 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

29 il için yoğun kar ve fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Yoğun kar yağışı, karla karışık yağmur ve fırtına beklenen Adana, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Bayburt, Batman ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Türkiye'den Brezilya'ya taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
İzmir merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı
10:30
Ekonomik güven endeksi şubatta artarak 100,7 oldu
10:31
Anket: ABD'lilerin yarısından fazlası Trump'ın ülke dışında askeri güç kullanımından şüphe duyuyor
10:29
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
10:29
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki belgelerin uygunsuzca gizlenip gizlenmediğini inceliyor
10:18
Bakan Işıkhan: 440 projeye 232 milyon liraya yakın hibe desteği sağladık
Beğiş'in asırlık taş evleri zamana direniyor
Beğiş'in asırlık taş evleri zamana direniyor
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ