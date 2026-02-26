Parçalı Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 26.02.2026 10:42

Ekonomide gözler mart ayına çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı için bu ayı pas geçecek olmasıyla birlikte piyasaların odak noktası Mart ayına kaydı. İç piyasada faiz kararı belirsizliğinin olmadığı bu dönemde altın ve değerli metaller öne çıkarken, Borsa İstanbul'da (BIST 100) yükseliş trendi devam ediyor.

Ekonomide gözler mart ayına çevrildi

TCMB'nin belirlediği yıllık toplantı takvimi doğrultusunda bu ay Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirilmeyecek. Bir sonraki faiz kararı için gözler mart ayında yapılacak toplantıya çevrilirken, yatırımcılar bu süreci küresel gelişmeler ve şirket bilançoları ışığında değerlendiriyor.

Yılın ikinci ayında Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı gelmeyecek olması, piyasa aktörleri tarafından mevcut para politikasının etkilerinin izleneceği bir "veri odaklı geçiş dönemi" olarak yorumlanıyor.

Analistler, ocak ayı enflasyon verilerinin ve piyasa likiditesinin mart ayı kararları öncesinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Faiz tarafında durağan bir ay geçirecek olan piyasalar, yönünü küresel merkez bankalarının adımlarına ve emtia piyasalarına çevirdi.

Değerli metaller yatırımcının radarında

Şubat ayında PPK gündeminin olmaması, yatırımcı ilgisinin alternatif getiri arayışlarına ve güvenli limanlara kaymasına neden oldu. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik risk algısı, ons altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Yurt içinde ise dolar/TL kurundaki seyir ve ons altındaki hareketliliğe paralel olarak gram altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Altının yanı sıra gümüş ve diğer değerli metallerde de işlem hacimlerinin arttığı ve piyasaların odağında olduğu görülüyor.

Borsa İstanbul

Pay piyasaları tarafında ise Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Şirketlerin 2025 yıl sonu bilançolarına ilişkin beklentiler ve yabancı yatırımcı girişlerinin devam etmesi, endeksin yukarı yönlü hareketini destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle sanayi, teknoloji ve bankacılık sektörlerindeki alımlar dikkat çekerken, analistler teknik seviyelerin yukarı yönlü zorlandığını belirtiyor. Şubat ayının faiz kararı stresi olmadan geçiyor olması, borsadaki risk iştahını canlı tutan faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Ekonomistler, mart ayındaki kritik PPK toplantısı öncesinde şubat ayının, hem değerli metaller hem de hisse senedi piyasaları için bir "pozisyonlanma ayı" olacağını öngörüyor.

ETİKETLER
Merkez Bankası Faiz Borsa İstanbul Altın
Sıradaki Haber
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:07
Enerji ithalatı faturası ocakta yüzde 19,6 azaldı
12:11
MSB: Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kaza kırım incelemesi sürüyor
12:08
Siber güvenlikte "Claude Code" devrimi
11:58
Türkiye'nin yol koşullarına özel "milli" sürüş desteği geliyor
11:55
Kız çocuklarının hatlarıyla sahte ihbarda bulunan 5 çocuğun 45 yıla kadar hapsi istendi
11:59
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına ilişkin kanıt gördük
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
Kazlıçeşme Meydanı İBB ve İSKİ'nin döküm sahası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ