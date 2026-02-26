Parçalı Bulutlu 5.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 26.02.2026 12:05

Enerji ithalatı faturası ocakta yüzde 19,6 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 azalarak 5 milyar 130 milyon 819 bin dolar oldu.

Enerji ithalatı faturası ocakta yüzde 19,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocakta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 artarak 28 milyar 694 milyon 872 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 130 milyon 819 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın ocak ayında enerji ithalatı 6 milyar 385 milyon 547 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 19,6 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 12,8 artarak 2 milyon 665 bin 385 ton oldu.

TÜİK Enerji İthalat
OKUMA LİSTESİ