Ekonomi
AA 26.02.2026 10:42

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin makroekonomik istikrar programının büyüme ve enflasyonun düşürülmesi hedeflerini dengelediğini bildirerek ülke ekonomisine yönelik bu yılki büyüme beklentisini yüzde 4'e yükseltti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

EBRD, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği ülkelere yönelik büyüme tahminlerini kapsayan Bölgesel Ekonomik Beklentiler Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, EBRD bölgelerinde ortalama ekonomik büyüme 2025'te yüzde 3,4 olurken, Banka büyümenin 2026'da yüzde 3,6'ya ve 2027'de yüzde 3,7'ye yükseleceğini öngördü.

Türkiye'de büyüme 2025'te hızlandı

Bankanın açıklamasına göre, piyasadaki dalgalanmalar ve sıkı maliye ve para politikası karışımına rağmen çoğu sektörde beklentilerin üzerinde sonuçlar elde edilmesiyle Türkiye ekonomisindeki büyüme 2024'teki yüzde 3,3 seviyesinden 2025'te tahmini yüzde 3,7'ye çıktı.

Güçlü özel tüketim ve yatırımlar, talep tarafında net ihracatın düşüşünü telafi ederken, zayıf tarımsal performans diğer üretim alanlarındaki güçlü faaliyetlerle dengelendi.

Finansal koşullar istikrar kazandı, yatırımcı güveni iyileşti

Türkiye'de geçen yılın ikinci yarısında uluslararası sermaye piyasalarına erişimin artmasıyla finansal koşullar istikrar kazandı ve yatırımcı güveni iyileşti. Ayrıca, brüt uluslararası rezervler ilk kez 200 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı.

EBRD'ye göre, Türkiye'nin makroekonomik istikrar programı, büyüme ve enflasyonun düşürülmesine yönelik hedefleri dengeledi. Bu kapsamda Banka, 2025'teki güçlü büyüme performansının ardından Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 4'e yükseltti. Bankanın önceki tahmini yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.

EBRD, Türkiye ekonomisinin 2027'de ise yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü.

EBRD'nin Türkiye'de çoğunluğu özel sektörde olmak üzere 23 milyar avronun üzerinde yatırımı bulunuyor.

