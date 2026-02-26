Türkiye'den Brezilya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eyalette etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerden duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Brezilya halkına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, yaralananlara ise acil şifa temenni edildi.

Bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.