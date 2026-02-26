Az Bulutlu 4.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.02.2026 09:32

Türkiye'den Brezilya'ya taziye mesajı

Türkiye, Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle Brezilya halkına ve hükümetine taziye dileklerini iletti.

Türkiye'den Brezilya'ya taziye mesajı
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eyalette etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı afetlerden duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Brezilya halkına başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, yaralananlara ise acil şifa temenni edildi.

Bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı Brezilya
OKUMA LİSTESİ