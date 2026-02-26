Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis bataklığını kurutacağız

Bakan Gürlek, bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soru üzerine Gürlek, Türkiye'nin 40 yıldan bu yana en büyük sorunlarından birinin terör olduğunu söyledi.

Herkesin terörün bitmesini istediğini belirten Gürlek, "İnşallah bu sorunu aşacağız. Gerçekten çok önemli bir aşamaya gelindi. Biz bu süreci çok önemsiyoruz. Türkiye kendi içerisinde terör sorununu bitirirse, dışarıda da güçlü olur." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili TBMM'de kurulan komisyonun raporunu tamamladığını hatırlatan Gürlek, Meclis'in bu kapsamda yasal düzenleme yapabileceğini dile getirdi.

Raporda belirtilen düzenlemeleri yapma yetkisinin TBMM'de olduğuna işaret eden Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak kendilerinin de kanunun yapılma sürecine teknik destek vereceklerini ifade etti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Kesinlikle yapılacak düzenlemeler, genel affa ilişkin düzenleme olamaz, şahsa ilişkin düzenleme de olamaz. Bunları ayırmamız gerekiyor. Genel af çağrısı ile ilgili, böyle bir şey olmaz. Şahsa ilişkin düzenlemeler de olmaz. Zaten raporda da belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da daha sonra kamuoyuna açıkladı. Burada İnfaz Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda düzenlemeler yapılabilir ya da yüce Meclis yeni bir yasa çıkartabilir, geçici bir madde koyabilir. Artık bu Meclis'in takdiri."

Diğer terör örgütlerinin bu düzenlemeden yararlanmaması gerektiğine dikkati çeken Gürlek, Meclis'in de bu hassasiyeti gözeteceğini düşündüğünü söyledi.

"Pakette 'umut hakkı' ile ilgili bir düzenleme yok"

Bakan Gürlek, "umut hakkı" ile ilgili soruya, "Umut hakkı çok konuşuldu. Ben rapora baktım 'umut hakkı' diye bir ibare yok. Bizde terörden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları var. Eskiden idam cezasıydı. İdam cezası kalktığı için terörden dolayı ağırlaştırılmış hapis cezaları var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları aynen infaz ediliyor. Yani ölene kadar infazı gerçekleşiyor. Yani şartlı salıverme ya da koşullu salıverme hükümlerinden yararlanamıyor. Burada Meclis'imizin takdiri. Bir düzenleme yapar mı, yapmaz mı bilmiyorum ama bu pakette 'umut hakkı' ile ilgili bir düzenleme yok." cevabını verdi.

Yasa dışı bahis, sanal kumar ve şikenin toplumun kanayan yarası olduğunu vurgulayan Gürlek, "Ben, 81 il başsavcımıza özel olarak genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadele kararlılığımız sonuna kadar devam edecek. Bu, toplumda kanayan yara. İnsanların bu illetten kurtulması lazım. Bizim bataklığı kurutmamız lazım. Buradaki sistem tamamen yurt dışından şirketler üzerinden oluyor. Kanunda eksiklik olduğunu tespit ettik, cezaların az olduğunu gördük. Onlarla ilgili düzenleme yapacağız." diye konuştu.

"Futbolda şike" soruşturmalarına da değinen Gürlek, "Futbolun temiz olması lazım. Tüm Türkiye'de yasa dışı bahis, şike ve aynı şekilde teşvikle ilgili de tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşünüyorum. Bu konuda İstanbul örnek oldu. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi.

"Norveç'te çocuğun cezai sorumluluğunu 10 yaşına çektiler"

Bakan Gürlek, uyuşturucunun da toplumun kanayan yarası olduğuna dikkati çekerek, gençlerin uyuşturucuya yönelmesinin sebeplerine bakılması gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu soruşturmalarında ilk başta kullanıcıyı tespit ettiklerini belirten Gürlek, "Sonra dağıtıcı, daha sonra ana dağıtıcı, daha sonra da büyük kartellere ulaşıyorsunuz. Bu sistem tüm dünyada da böyle işliyor. İstanbul'da yapmış olduğumuz uyuşturucu operasyonlarında kokain ana dağıtıcısının ikisini yakaladık. Aynı şekilde yurt dışındaki büyük kartellere de operasyon yaptık. Uyuşturucuyla mücadele silsile halinde oluyor. Sonuna kadar gideceğiz. Bu bataklığı kurutmamız gerekiyor. Gençlerimizin geleceği bize emanet." ifadelerini kullandı.

"Suça sürüklenen çocuk" kavramının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Gürlek, şunları kaydetti:

"Modern hukukta da mukayeseli hukukta da bunun örneklerini inceliyoruz. Bizde cezai anlamda çocuğun sorumluluğu 12 ila 18 yaş aralığında ama mesela Norveç'te çocuğun cezai sorumluluğunu 10 yaşına çektiler. Biz de bunları inceliyoruz. Çocuk neden boşluğa düşüp de suç örgütlerine gidiyor, bizim bunu bulmamız lazım. Gerekirse bunların cezalarını ağırlaştıracağız. İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım. Maalesef bizim İnfaz Kanunu'muzda çocuklara özgü infaz hükümleri var. Yani çocuğun cezaevinde kaldığı bir gün, 2 gün sayılıyor. Gerekirse infazda düzenleme yapıp, çocuk cezasının tamamını yatacak."

"Çocuklarımızın geleceği bize emanet"

Çocukların suça yönlendirilmesi dışında genel ahlakının da korunması gerektiğini vurgulayan Gürlek, şunları ifade etti:

"Sosyal medyada maalesef genel ahlakı bozan, çocukları cinsiyetsizliğe teşvik eden yayınlar, kişiler türedi. Biz, bunlarla da mücadele edeceğiz. Burada Türk Ceza Kanunu'nda bir boşluk varsa, bunun da müeyyidesini getirmemiz lazım. Çocuklarımızın geleceği bize emanet. Kamu sağlığını, genel ahlakı korumamız lazım. Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme eksikliğini tespit ettik. Genel ahlakı bozan, çocuklarımızı cinsiyetsizliğe teşvik eden, sosyal medyada yayınlar yapan, sapkın akımlara yönlendirenler var. Biz bunlarla da mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımız teknik çalışmalara başladılar. İnşallah bunları 12. Yargı Paketi'nde kısa sürede icraata getirmeyi düşünüyoruz."