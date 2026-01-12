Ters yönde ilerleyen otomobil bariyere çarptı: O anlar kamerada

Edirne Avrupa Otoyolu Gişeleri Karayolları Denetim İstasyonu önünde ters yönde ilerleyen A.T.Ç.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaza anında süratle ters yönde seyreden otomobilin bariyerlere çarparak sürüklendiği yer alıyor.