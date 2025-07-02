TRT Akademi ile reyting dinamiklerinde merak ettiklerinizi öğrenin

TRT Akademi eğitimleri, yayıncılıkta uzmanlaşmak isteyenler için fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Medyanın ortak verisi olan reytingin ölçüm süreçlerine dair merak edilen her şey bu eğitimde.

Televizyonun ortaya çıktığı tarihten itibaren reytingin nasıl geliştiğini ve hangi amaçlarla kullanıldığını “Televizyon Yayıncılığında Reyting” eğitimi ile öğrenmek mümkün.

Eğitimlerin tamamına www.trtakademi.com.tr adresi üzerinden erişim sağlanabilir.

TRT’de görev yapan Uzman Şerife Hiranur Acar’ın eğitici koltuğunda oturduğu online eğitim ile televizyon izlenme oranlarının dünden bugüne gelişimi hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Eğitim, tüm aşamalarıyla izlenme oranları ölçümünün nasıl yapıldığını öğretiyor.

Reyting, share, erişim, TVR parametrelerinin karşılıkları, bu eğitim içeriğinde anlaşılır şekilde ele alınıyor.

Yayıncılık zaman dilimlerinin nasıl ifade edildiği, TV izlemelerinin aylara ve haftanın günlerine göre nasıl değişkenlik gösterdiği anlatılıyor.

Analiz ve raporlamada kullanılan hedef kitlenin özellikleri de eğitimin konuları arasında.

Reyting dinamiklerini keşfedin

5 bölüm halindeki eğitimde reyting tarihçesinden başlayarak reyting ölçüm teknikleri, raporlar ve çalışma yöntemleri incelenecek.

Televizyon reytingi nasıl ölçülür?

Televizyon izlenme davranışı hedef kitleye göre nasıl şekilleniyor?

En çok izlenen program türleri nelerdir?

Sosyo Ekonomik Statü Ölçeği nasıl tanımlanır?

Analiz ve raporlamada kullanılan hedef kitle alt kırılımları nelerdir?

Birçok sorunun cevaplandırıldığı “Televizyon Yayıncılığında Reyting” eğitimine başvuru yapmak çok kolay.

Yayıncılık bilginizi artırın

“Televizyon Yayıncılığında Reyting” eğitimi, çeşitli örnek çalışmalar ile eğitim süresince edinilen bilgileri pekiştirme imkânı da sunuyor.

Eğitim sonunda analizler yaptıktan sonra katılımcılar bilgilerini kullanabilecekleri stratejik planlar geliştirebilir.

Medya çalışanları için navigasyon niteliğindeki izleyici ölçüm verilerinin nasıl kullanılacağını bildikten sonrası ise artık çok kolay.

Televizyon yayıncılığına dair merak edilenler ve daha fazlası TRT Akademi’de

TRT Akademi, yüz yüze ve uzaktan eğitim seçenekleriyle herkese uygun bir eğitim programı sunuyor.

Eğitimler sayesinde televizyon, radyo, podcast, dijital medya gibi alanlarda yer edinmek kolaylaşıyor.

Katılımcılar, eğitimlerin ardından son teknolojileri kullanıp yeni çalışma alanları oluşturulabilir.

TRT Akademi’nin eğitim dünyasında yer almak isteyenler, TRT Akademi web sitesi üzerinden online erişim sağlayıp başvuru yapabilir.

Eğitimlere dair son gelişmeler ve yeni eğitim duyuruları için de sosyal medya kanallarını takip etmek yeterli.